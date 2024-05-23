صدمة| إصابة محمد عبد المنعم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال التدريبات التي أقيمت أمس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك: تقارير "فحص طبي اليوم لمحمد عبد المنعم يحسم موقفه من المشاركة في نهائي دوري الأبطال بعدما اشتكى من آلام عضلية أمس".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و6 بتوقيت تونس.



