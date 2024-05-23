محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محمود الخطيب: محمد صلاح أسطورة مصرية حقيقية، قال بيبو في تقرير خاص عبر شبكة "cnn" العالمية: "صلاح أصبح أسطورة مصرية، يتمتع بقدرات فنية وبدنية رائعة وعقل احترافي في إدارة حياته".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.