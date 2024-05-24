قافلة الواعظات بالقليوبية: الدين قائم على التيسير ورفع الحرج

انطلقت القافلة الدعوية للواعظات إلى محافظة بالقليوبية، اليوم الجمعة الموافق 24/ 5/ 2024م، حيث عُقدت مقرأة للواعظات في مسجد أبو بكر الصديق بإدارة أوقاف الخانكة، وسط حفاوة بالغة من سيدات القليوبية.

قافلة الواعظات بالقليوبية: ديننا الحنيف قائم على التيسير ورفع الحرج

وأكدت واعظات الأوقاف أن الحج رحلة إيمانية عظيمة، تهوي إليها قلوب المؤمنين، وتشتاق لنفحاتها نفوس المحبين الصادقين؛ إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم (عليه السلام) حيث دعا ربه سبحانه قائلًا: "رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ"، والحج من أعظم العبادات التي يتجلى فيها كمال الإيمان بكمال التسليم لله (عز وجل)، فأعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وحسن التسليم لله (عز وجل) وكمال الإيمان به.

وإذا كان ديننا الحنيف قائمًا على التيسير ورفع الحرج، فإن هذا التيسير يتجلى أعظم ما يتجلى في الحج، فما يسَّر نبينا (صلى الله عليه وسلم) في شيء أكثر من تيسيره على حجـاج بيت الله (عـز وجـل) في قولته المشهورة: (افْعَلْ وَلا حَرَجَ)، جدير بالذكر أن قافلة اليوم شاركت فيها كل من:

١- الواعظة/ آمال غالب أبو الحسن، والواعظة/آية خفاجي أبو العينين علي، والواعظة/ سناء محمد عبد الله عريقات بمسجد أبو بكر الصديق – أبو زعبل.

٢- الواعظة/ آية محمد خطاب، والواعظة/ تهاني عاطف أحمد عناني، والواعظة/ منى عبد العظيم نجم بمسجد الزهراء – أبو زعبل.

٣- الواعظة/ أماني علي مرشدي، والواعظة/ مرفت محمد رمضان، والواعظة/ نسمة خالد عبد الله إبراهيم بمسجد الكبير – كفر عبيان.

٤- الواعظة/ سحر حافظ حافظ، والواعظة/ فاطمة الجيوشي علي طلبة، والواعظة/ ناهد عفيفي قطب بمسجد الفتح – أبو زعبل.

يأتي ذلك في إطار عناية واهتمام الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.