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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء عشر ذي الحجة مستجاب.. اغتنم 20 كلمة لا ترد في الليالي المباركة

دعاء عشر ذي الحجة
دعاء عشر ذي الحجة

تقترب الليالي العشر الأول من ذي الحجة 1445 هجريًا، ويكثر البحث عن دعاء عشر ذي الحجة مستجاب، وأفضل ما يقال في هذه الليالي التي أقسم الحق- سبحانه وتعالى- بها، وفي السطور التالية نرصد دعاء عشر ذي الحجة ومتى يقال؟.

دعاء عشر ذي الحجة

جاء ذكر عشر ذي الحجة الأوائل قول الله- تعالى-: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2]، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها: أنها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

وتدخل أولى ليالي عشر ذي الحجة 2024 حسبما حددته الحسابات الفلكية مع غروب شمس الخميس 6 يونيه المقبل، (آخر أيام شهر ذو القعدة)، ويكون اليوم الأول من العشر الأوائل من ذي الحجة هو يوم الجمعة 7 يونيه.

وقد خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

متى العشر الأوائل من ذي الحجة 2024؟.. تبدأ الجمعة إلى السبت

دعاء ذي الحجة.. أعمال حث عليها الأزهر الشريف في العشر المباركة

دعاء عشر ذي الحجة

اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وسترك في الدنيا والأخرة.

اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك.

اللهم أمنا بك فاستجب دعاءنا يا مجيب دعوة المضطرين .

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ ، الرَّسُولِ الْكَامِلِ ، الرَّحْمَةِ الشَّامِلِ ، وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَأَحْبَابِهِ ؛ عَدَدَ مَعْلُومَاتِ الله بِدَوَامِ الله ، صَلاَةً تَكُونُ لَكَ يَا رَبَّنَا رِضَاءً ، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً ، وَأَسْأَلُكَ بِهِ مِنَ الرَّفِيقِ أَحْسَنَهُ ، وَمِنَ الطَّرِيقِ أَسْهَلَهُ ، وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ ، وَمِنَ الْعَمَلِ أَصْلَحَهُ ، وَمِنَ الْمَكَانِ أَفْسَحَهُ ، وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ ، وَمِنَ الرِّزْقِ أَطْيَبَهُ وَأَوْسَعَهُ.

اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ، اللهم أنت خلقتنا ، وأنت هديتنا ، وأنت تطعمنا ، وأنت تسقينا ، وأنت تميتنا ، وأنت تُحيينا ، وأنت على كل شيء قدير . يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية ، والشكر على العافية ، والغَناء عن الناس ، وحسن الخاتم يا أرحم الراحمين ، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمدلله رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ، ونعوذ بك من فجاءة الشر ، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ، نبوء لك بنعمتك علينا ، ونبوء بذنوبنا ؛ فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

يا أرحم الراحمين نسألك فواتح الخير وخواتمه جوامعه أوله وأخره باطنه وظاهره ، ياذا العطاء والفضل والمنّه ، نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون ، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به نبيك محمد ﷺ وعبادك الصالحون ، نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين .

متى العشر الأوائل من ذي الحجة 2024؟.. تبدأ الجمعة إلى السبت

دعاء ذي الحجة.. أعمال حث عليها الأزهر الشريف في العشر المباركة

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوب

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

«رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

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