قيادي بحركة فتح: الاحتلال يعمل على تجويع الشعب الفلسطيني

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ونرى وجيش الاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم الدموية واللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني ويتغول في الدم بشكل أكثر.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال يعمل على تجويع الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأحد أن يشكك في الدور المصري الداعم بقوة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ ولم تتخلى يوما عن القضية، مشددا على أن مصر هي قلب العروبة والسند والظهير الداعم للفلسطينيين ومعبر رفح دائما مفتوح أمام مئات الشاحنات الإنسانية.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، القطاع الصحي يعاني من انهيار كامل في ظل تدمير كافة المستشفيات وعدم السماح للمصابين بمغادرة لتلقي العلاج ولا يسمح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

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