مهرجان البحر الأحمر يهنئ صناع فيلم نورة لحصوله على تنويه خاص في كان

حرصت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على تهنئة صناع فيلم نورة، على حصوله على تنويه خاص في جوائز نظرة ما من ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته هذا العام.

ونشر حساب مهرجان البحر الأحمر السينمائي، على تطبيق انستجرام، بوستر فيلم نورة، وكتب في التعليق: «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تحب ان تبارك لفيلم “نورة” من إخراج توفيق الزايدي على حصوله على تنويه خاص في جوائز نظرة ما من ضمن فعاليات #مهرجان_كان_السينمائي لعام ٢٠٢٤».

وتابع حساب مهرجان البحر الأحمر السينمائي: «وتفخر ⁧‫#مؤسسة_البحر_الأحمر_السينمائي‬⁩ بدورها في دعم هذا الفيلم الاستثنائي من خلال ⁧‫#صندوق_البحر_الأحمر».

فيلم نورة

وعُرض أمس الخميس فيلم "نورة" المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن قسم "نظرة ما" في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا بذلك إنجاز غير مسبوق للسينما السعودية، على يد مخرج الفيلم توفيق الزايدي، وبطولة كل من ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان.

حظي فيلم نورة بدعم من قِبل صندوق البحر الأحمر وصوِّر بالكامل في مدينة "العُلا" الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية، وتكون طاقم العمل بنسبة 40% من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا.

ومن المقرّر أن يُعرض فيلم نورة، الذي حصل على توزيع عالمي، في صالات العرض السعودية والعالمية بتاريخ20 يونيو 2024.