بفستان بسيط.. ابنة علاء مرسي تخطف الأنظار بعقد قرانها

احتفل الفنان علاء مرسي مساء الجمعة 24 مايو بعقد قران ابنته مريم على عريسها محمد، وذلك بمسجد الشرطة بالتجمع.

وظهرت ابنة علاء مرسي بإطلالة لافتة مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة واوفشولدر ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياجوترك شعرها منسدلا.

وحضر الاحتفال بعقد القران مجموعة من الفنانين، ومنهم حمادة هلال ونجله، أشرف زكي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد الشامي، محمد محمود، وشريف باهر وغيرهم.

يذكر أن الفنان علاء مرسي عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

IMG_0952

IMG_0951

IMG_0950

IMG_0949