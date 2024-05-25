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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر مناسب.. موتورولا تستعد لإطلاق هذا الهاتف 

 

تعمل شركة موتورولا الأمريكية على إطلاق هاتف Moto G85 من الفئة المتوسطة، حيث سيضم الهاتف عدد من الميزات إلى جانب توفير سعر مناسب.

 

حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم


كشف أحد التقارير أن سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024 سيطر عليها اثنان من عمالقة التكنولوجيا هما هاتفي آيفون iPhone 15 Pro Max  من شركة أبل، وهاتف Galaxy S24 Ultra من شركة سامسونج.  


بمواصفات فائقة.. أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة

 

يتجه الكثيرون إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة بدلًا من هواتف الفلاجشيب نظرًا لأن الهواتف المتوسطة تجمع بين المواصفات المميزة والسعر المناسب مقارنة بالفلاجشيب التي يصعب شرائها نظرًا لسعرها المرتفع.

 

صديق الميزانية.. أحدث موبايل سامسونج في السوق للفئة المتوسطة

 

يتميز هاتف Galaxy A25 من شركة سامسونج بأنه واحد من أفضل وأرخص هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها حديثًا من الشركة، حيث يضم كاميرا دقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير، مع سعر مناسب للفئة المتوسطة والشباب.      

 

بـ بطارية ضخمة .. أفضل موبايل فيفو للشباب بسعر معقول 


أطلقت شركة فيفو مؤخرًا هاتف Vivo Y36 الذي يتميز بتقديم عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، وإلى جانب ذلك يوفر الهاتف سعرا مناسبا جدًا للشباب.  


هتغيّر موازين السوق .. Honor تستعد لإطلاق هواتف جديدة بباريس

 

تستعد شركة Honor الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة Honor 200 في باريس في 12 يونيو، حيث تتميز الهواتف بدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

 

التكنولوجيا موتورولا iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra اوبو رينو فيفو Honor 200

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أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

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