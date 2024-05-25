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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

شيماء سيف بعد عملية
شيماء سيف بعد عملية تكميم المعدة

فوجئ جمهور الفنانة شيماء سيف عن انتشار صورها الأخيرة بعدما فقدت الكثير من الوزن خلال فترة قصيرة، وتطرقت "شيماء" للحديث عن نجاح عملية تكميم المعدة، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونكشف في الفيديو التالي، سبب نقص الفنانة شيماء سيف وزنها الكبير الذي ظهرت به مؤخرا، مشيرة أنها أجرت عملية "تكميم المعدة"، وتحدثت عن دور الفنانة مي كساب في رحلة انقاص الوزن التي خاضتها.

 

حلت الفنانة شيماء سيف، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضيفة على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، من خلال شاشة mbc مصر، وكشفت في حلقة الليلة الكثير من التفاصيل والأسرار المثيرة حول حياتها الخاصة والفنية.

ومن جانبها، أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة MBC مصر عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة الإعلامية ياسمين عز، للفنانة شيماء سيف، قائلة: «النجمة شيماء سيف وأسرار وقصص وتفاصيل تحكيها لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام_الناس، السادسة مساء على MBCMASR».

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