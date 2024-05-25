رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بالمنيا

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بالمنيا وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية بعد أن أدى الطلاب الامتحانات على مدار 6 أيام بدأت الأربعاء 15 مايو وانتهت الثلاثاء 21 مايو الجاري والبالغ عددهم 106 آلاف و 562 طالباً وطالبة على مستوى محافظة المنيا والمتوقع ان يتم إعلانها الأيام المقبلة.



ومن جانبه عقد حمدى مصطفى وكيل وزارة التعليم بالمنيا اجتماعا مع موجهي عموم المواد الأساسية عقب انتهاء الامتحانات مباشرتا لبدء تقدير أوراق إجابة الشهادة الإعدادية بحضور الدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد عبد السميع مدير إدارة ملوى التعليمية وحمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية .



ناقش وكيل الوزارة خلاله ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والوقوف على استعدادات مقار التقدير وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة لإنجاز العمل على أكمل وجه ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة ومراعاة صالح جميع الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية. ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

اضغط هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا



https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?mibextid=ZbWKwL