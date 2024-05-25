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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

روح رياضية.. تعليق خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

صدى البلد

شارك الاعلامي خالد الغندور، متابعيه منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور: “صباح النصر لجمهور مصر”.

موعد مباراة الأهلي والترجي 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة.

ويبحث ملك القارة النادي الأهلي عن تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا "الأميرة الإفريقية" للمرة الـ12 في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، من أجل تعزيز رقمه القياسي، والابتعاد عن أقرب منافسيه في قائمة أبطال المسابقة القارية.

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