القبض على مالكى محلجي قطن بدون ترخيص في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لجميع الجرائم التموينية، خاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، مفادها قيام (مالكى محلجي قطن "بدون ترخيص" ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بحلج أقطان رديئة مجهولة المصدر وتعبئتها باعتبارها أقطانا مطابقة للمواصفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وضبط بالمحلجين “14 طن أقطان مجهولة المصدر ومغشوشة - طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.