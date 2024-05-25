عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

صدى البلد

أشد مايجعلك يائسا هو كيفية تعامل المجتمع الدولى مع أصحاب الحقوق ، وأيضا تعاملهم مع أهل الباطل . فعلى مدى الساعات الماضية كان العالم كله متابعا لما يجرى فى ساحة المحكة الدولية التى تأخذ مسمى محكمة العدل وان كان الواقع يقول انها محكمة اعطاء العدل لأصحاب القوة والنفوذ ، المحكمة الكبيرة بعد انتظار وترقب تمخضت كما تمخض الفيل وأنجب فأرا ؛ فقد صالت وجالت وأصدرت بيانات تضاف الى ماأصدرته سابقا ولم يمنع الغطرسة الصهيونية المدعومة أنجلو أمريكيا من مواصلة قتلها واصابتها الابرياء فى قطاع غزة على مدار مايقرب من ثمانية اشهر . طالبت المحكمة المصونة اسرائيل بوقف عدوانها فورا على رفح ، وقالت ايضا ان اسرائيل لم تقدم مايكفى من ضمانات لامن النازحين من رفح الى منطقة المواصى التى قالت عنها انها منطقة آمنة .واسترسلت المحكمة وقالت انها تجد ان  الوضع الناتج عن حرب إسرائيل  على رفح يمثل خطرا متزايدا على أوضاع المدنيين هناك .

ليس هذا ماذكرته المحكمة فقط بل انها اكدت بالقول ان اى عمل عسكرى إسرائيلى على رفح  سيسبب دمارا كليا فى المنطقة . وكشرت المحكمة العادلة عن أنيابها وقالت : أن الاوضاع الحالية فى قطاع غزة والحرب الاسرائيلية على القطاع تتطلب تغيير القرارات التى اتخذتها المحكمة الدولية فى مارس الماضى ، وللتذكير فقط حرب اسرائيل على غزة لم تتوقف بل ازدادت حدة بعد قرارات مارس الدولية.

 
واختتمت محكمة العدل القول بمطالبة حكومة إسرائيل بوقف حربها فورا على غزة وان تقدم اسرائيل خلال شهر للمحكمة الدولية الاجراءات التى ستتخذها لوقف هذه الحرب . لاتندهش عزيزى القارىء فقط عليك ان تتذكر انها محكمة عدل ودولية . وكل مامضى من قرارات ومطالب من محكمة العدل شىء وهذا المطلب شيئا آخر ؛ فقد طلبت من إسرائيل ان توفر كل عناصر الامان للجان تقصى الحقائق حول ارتكاب جرائم حرب اسرائيلية فى غزة منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع قرابة الثمانية اشهر.

 
قرارات المحكمة ومطالبها ردت عليهم حكومة الحرب بقصف متوحش على رفح وقتل ممنهج استهدف بالطبع الاطفال والنساء ليتخطى عدد الشهداء والمصابين المئة الفا ؛ ويقترب من مئة وخمسين الفا ، ناهيك عمن يرقدون تحت الانقاض ومن يموتون بدم بارد لان إسرائيل تمنع سيارات الاسعاف من الوصول اليهم ؛ وبالطبع لاتنسى الدين يموتون جوعا وقهرا لمنع إسرائيل من دخول قوافل المساعدات الانسانية الى القطاع ومحاصرته من كل صوب وحدب.


قرارات دولية يهلل لها الكثير ، يقابلها تصريح مسئول دولى من داخل المحكمة ولسان حاله يقول وشهد شاهد من أهلها ؛ فيقول:  ان هذه المحكمة الميمونة انشئت لمعاقبة كل الدنيا وعلى راسها بالطبع الدول النامية ، وروسيا لكونها المارقة امام الولايات المتحدة الامريكية ، ويستكمل قوله ان المحكمة لم تنشىء لمعاقبة إسرائيل وحلفاءها .


هذه التصريحات التى تعكس واقعا أليمًا  تؤكد مفهوم أن الحق لايستجدى ولكن يؤخذ بالقوة .
سلاما على أهل القوة والحق وتبا  على أهل البطل واعوانه .
سلاما على غزة سلام ..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

ترشيحاتنا

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

30 دقيقة| هدف وسيطرة للأهلي على حساب الترجي في نهائي إفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-