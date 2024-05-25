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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمن تبتسم الكأس الأفريقية..أرقام تاريخية بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة حاسمة ضد نادي الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. تأتي هذه المباراة بعد انتهاء مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، مما يجعل حسم اللقب مرهونًا بموقعة الإياب في القاهرة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والترجي
تعد مواجهات الأهلي والترجي من أبرز المنافسات في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث التقيا في 21 مناسبة ضمن هذه البطولة. الأهلي يمتلك سجلًا أفضل في هذه المواجهات، حيث حقق الفوز على الترجي في 10 مباريات، بينما فاز الترجي في 4 مباريات، وانتهت 7 مباريات بينهما بالتعادل.

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أبرز الأرقام والإحصائيات
الأهلي والترجي في دوري الأبطال:

عدد المواجهات: 21 مباراة
فوز الأهلي: 10 مباريات
فوز الترجي: 4 مباريات
التعادلات: 7 مباريات
الهدافين:

وليد سليمان هو هداف الأهلي في مواجهاته مع الترجي برصيد 3 أهداف.
سعد بقير هو هداف الترجي في مواجهاته مع الأهلي برصيد هدفين.
من الجيل الحالي، يتصدر بيرسي تاو ومحمد شريف قائمة هدافي الأهلي أمام الترجي برصيد هدفين لكل منهما.
أكبر نتائج الفوز:

حقق الأهلي أكبر فوز له على الترجي بنتيجة 3-0 في عام 2007.
بالمقابل، حقق الترجي نفس النتيجة على الأهلي في عام 2018.
إحصائيات مباراة الذهاب لنهائي 2024
في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، والتي أقيمت في تونس، تميزت بعض الأرقام والإحصائيات المهمة:

التقييمات:

حصل مروان عطية على أعلى تقييم من لاعبي الأهلي بـ7.4.
من جانب الترجي، حصل كل من غيلان شعلالي وحسام تقا على نفس التقييم بـ7.4.
متوسط الأعمار:

متوسط أعمار لاعبي الأهلي في قائمة نهائي إفريقيا بلغ 28.1 عامًا.
متوسط أعمار لاعبي الترجي في القائمة ذاتها بلغ 27.2 عامًا.
 

الترقب لموقعة الإياب
مع تأجيل حسم اللقب إلى مباراة الإياب في القاهرة، تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي. يسعى كلا الفريقين لتحقيق النصر والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، مما يعد بمباراة مثيرة وحماسية على أرضية استاد القاهرة الدولي.

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