عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الألمانية بالقاهرة تحتفل بالذكرى الـ120 لتأسيس مدرسة راهبات شارل بورومي

السفارة الألمانية
السفارة الألمانية بالقاهرة

احتفلت المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي القاهرة (DSB-K) بالذكرى المائة والعشرين على تأسيسها بحضور ضيوف شرف رفيعي المستوى، وهي من بين المدارس الألمانية المعترف بها في خارج حدود ألمانيا.

ويرجع تاريخ المدرسة العريق إلى تاريخ يمتد إلى ١٢٠عاماً، مما يجعلها واحدة من أقدم المدارس الألمانية خارج ألمانيا في العالم. تعرف المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي بمعاييرها التعليمية العالية وطلابها الذين يهدفون إلى تحقيق أعلى معدل آداء. جدير بالذكر أنه بالنسبة للعديد من الطالبات يظل الارتباط بألمانيا جزءً لا يتجزأ من حياتهم اللاحقة.

قال السفير فرانك هارتمان: “كما قال جاليليو جاليلي:” ليس بوسعك تعليم أحد أي شيء، بل فقط مساعدته على العثور على المعرفة داخل نفسه” وهذا هو النهج الذي تتبعه المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي. فطالبات المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي تعلمن جيدا أن المعرفة لا تأتي بسهولة بل يتعين بذل مجهود كبير لكي نتمكن من تكوين رأي ولكي نواصل من تطوير أنفسنا.”

أسست المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي القاهرة في عام ١٩۰٤ولها تاريخ طويل وحافل، وفي خلال هذه الرحلة لم تتنازل عما يميزها وهو تقديم تعليم عالي المستوى مبني على أسس أخلاقية مما يجعل من الطالبات بالغات مسؤولات، ويدعم المدرسة راهبات الإرسالية المسيحية الإنسانية وأيضا مدرسين كفء ومتميزين.

وأضاف السفير هارتمان” التعليم هو شرط أساسي للتطور المجتمعي والثقافي والاقتصادي وللقدرة على تحمل المسؤولية. فالتعليم يستطيع أن يجعل الإنسان متسامحا ويمكنه من تحمل المسؤولية المجتمعية. منذ ١٢۰عاما تعمل المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي على تقديم التعليم المتكامل القائم على الإنسانية الإنساني والمبني على أسس أخلاقية مسيحية وعلى مبدأ الانفتاح على العالم والتسامح مع الحفاظ على الدين الإسلامي وقيمه وعلى الثقافة المصرية.”

يشكل التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي أساس العلاقات الوثيقة بين ألمانيا ومصر. لا يوجد في أي مجال آخر من العلاقات الثنائية مثل هذه الاتصالات الشخصية الطويلة الأمد والوثيقة. وتلعب المدارس هنا دوراًمميزاً: فبالإضافة إلى المدارس الألمانية السبع في مصر- وهذا يفوق على سبيل المثال عدد المدارس الألمانية في الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية – فهناك أيضاً ٢٩ مدرسة شريكة أخرى. ويدرس بالمدارس الألمانية في مصر اليوم ما يزيد عن ٤٥٠٠ طالب وطالبة، معظمهم مصريون حيث ينشئوا ولديهم صلات تربطهم ببلدينا. وبالتالي يصبحون من بناة الجسور المهمين الذين يساهمون في التفاهم والتبادل بين ألمانيا ومصر. الكثير من خريجات المدارس الألمانية يشغلن اليوم مناصب مهمة في المجتمع لاسيما في مجالات العلوم والثقافة والاقتصاد والسياسة.

المدرسة الألمانية المدرسة الألمانية لراهبات شارل بورومي القاهرة المانيا السفير فرانك هارتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

موضوعات متعلقة

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: مصر شريك لا غنى عنه في جهودنا لإنشاء منطقة أكثر استقرارا..ونتطلع إلى استمرار تعاوننا

9 مشاريع مصرية مبتكرة تنضم إلى برنامج تسريع تمويل المناخ

الكشف عن سيارة GEN3 EVO تتسارع من صفر إلى 60 ميلاً في 1.82 ثانية فقط

فريق جاجوار تي سي إس ملتزم ببطولة الفورمولا إي حتى عام 2030

السفارة الأمريكية بالقاهرة والحكومة يطلقان برنامج GLOBE لتعزيز التعليم البيئي| تفاصيل

هل هلال رمضان.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المصريين بالشهر المبارك

مصر وألمانيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة

ألمانيا وكندا والمكسيك والسويد والتشيك وفرنسا تشارك في توزيع جوائز” بطلات التغيير”

ترشيحاتنا

بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي

نشرة المرأة والصحة| ماذا حدث لناطحات سحاب خلال عاصفة فى تكساس..إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

شاهد.. جماهير الأهلي تزحف من المحافظات لدعم المارد الأحمر أمام الترجي

مقترحات جديدة.. توقعات باستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس الأسبوع المقبل

بعد التنسيق مع إدارة الأهلي.. كولر يغادر مصر لمدة أسبوع| تفاصيل

لمن تبتسم الكأس الأفريقية..أرقام تاريخية بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات

من بينها فيراري.. كارثة تصيب السيارات في سباق فورمولا إي بالصين

في عيد ميلادها الـ55.. صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

بعد فقدانها 50 كيلو من وزنها.. معلومات لا تعرفها عن عملية شيماء سيف

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-