السفارة الأمريكية بالقاهرة: فريق السلة العالمي هارلم جلوبتروترز في زيارة لمصر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة عن تواجد فريق السلة العالمي هارلم جلوبتروترز في مصر في الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو، ويسر سفارة الولايات المتحدة أن تدخل في شراكة مع هذه المؤسسة الرياضية الأمريكية العظيمة لتعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج إن فريق (هارلم جلوبتروترز) يمثل التنوع والمثابرة والحب الخالص للعبة".

وأضافت: "نحن فخورون جدًا بدعم هذا البرنامج ليكون شهادة على الشراكة الثقافية الدائمة بين الشعبين المصري والأمريكي وكدليل إضافي على دور مصر الرائد في السياحة العالمية والرياضة والصناعة الإبداعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فريق (هارلم جلوبتروترز) هو فريق مبني على التنوع والتعددية وملتزم بجمع الأشخاص من جميع الخلفيات والقدرات البدنية لتعزيز التبادل الثقافي، وأثناء وجودهم في مصر، سيقوم فريق (هارلم جلوبتروترز) بقيادة ورش عمل مجتمعية لكرة السلة مع السيدات الرياضيات ومجموعات الشباب، بالإضافة إلى فعالية مع لاعبي كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف.

وقبل كل مباراة، سيقوم فريق (هارلم جلوبتروترز) بدعوة لاعبي كرة السلة المصريين الشباب والرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في برنامجهم صاحب العلامة التجارية"Magic Pass"،مما يمنح المشاركين فرصة فريدة للتفاعل مع اللاعبين بشكل فردي.

ويقدم فريق هارلم جلوبتروترز مباراتين في القاهرة يوم 31 مايو على ملعب حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، كما سيقدم الفريق مباراة في الإسكندرية يوم 1 يونيو على ملعب نادي سبورتنج بالإسكندرية، وتتم إدارة موقع الانترنت الخاص بتسجيل التذاكر من قبل منتدى الرياضيين المصريين.

وستتاح الفرصة لأعضاء محددين من الجمهور للفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز المثيرة، بما في ذلك كرات السلة الموقعة من (ذا هارلم جلوبتروترز)، وسيحصل أفراد الجمهور أيضًا على حقائب هدايا مجانية تحتوي على معلومات حول برامج التبادل التي ترعاها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك البرامج الرياضية والتعليمية لطلاب المدارس الثانوية والجامعات. وفي الإسكندرية، ستستضيف السفارة جناحا إعلاميًا للحاضرين للتحدث مع الدبلوماسيين الأمريكيين وموظفي السفارة حول البرامج التعليمية/الثقافية وفرص التبادل المهني.