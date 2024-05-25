بسبب 300 جنيه.. مصرع طفل على يد عامل في القليوبية

لقى طفل مصرعه على يد عامل في ورشة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقيامه باستدارجه وقتله بعدة طعنات أودت بحياته .

تم القبض على المتهم واحالته لجهات التحقيق والتى امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع طفل يدعي مصطفي 13 عاما علي يد عامل في ورشة يدعي احمد 31 عاما.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطفل بعدة طعنات بسبب قيام المتهم باستدارجه وقتله لسرقة 300 جنيه منه وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.