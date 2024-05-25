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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب 300 جنيه.. مصرع طفل على يد عامل في القليوبية

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه على يد عامل في ورشة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقيامه باستدارجه وقتله بعدة طعنات أودت بحياته . 

تم القبض على المتهم واحالته لجهات التحقيق والتى امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع طفل يدعي مصطفي 13 عاما علي يد عامل في ورشة يدعي احمد 31 عاما.


انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطفل بعدة طعنات بسبب قيام المتهم باستدارجه وقتله لسرقة 300 جنيه منه وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية انتداب الطب الشرعي قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية مصرع طفل

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