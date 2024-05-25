بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. قافلة ستر وعافية تدخل البهجة على الفئات الأولى بالرعاية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" تقريرا عن قافلة ستر وعافية رقم 30 ضمن نشاط التحالف الوطني للعمل التنموي .



أوضح التقرير أن مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والخيري تشارك في قافلة ستر وعافية.

أبدت مجموعة من المواطنين سعادتهم بنشاط قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتقوم قافلة ستر وعافية بتوفير الخدمات للأكثر احتياجا، كما يتم تقديم خدمات طبية ومواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية .

شهدت محافظة القاهرة أمس الجمعة حدثًا مهمًا مع وصول قافلة ستر وعافية رقم 30، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حاملةً معها المعرفة والتوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وبحسب بيان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نشر على صفحته بفيسبوك، فقد ضمت القافلة إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، وإقامة معرض الملابس المجاني، وكرنفال الأطفال، سلسلة من الندوات التثقيفية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتمكين المرأة اقتصاديًا.

تطرقت الندوات إلى مواضيع متنوعة مثل الصحة والتعليم وحقوق المرأة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مهارات عملية تساعد المرأة على بدء مشاريعها الخاصة وتحسين حياتها المعيشية.

