مسئول تأمين نهائي دوري أبطال أفريقيا: لا موضع لقدم بمدرجات ستاد القاهرة

كشف العميد محمود القاضي مسؤول تأمين نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأجواء من داخل استاد القاهرة قبل دقائق من انطلاق المباراة بين الأهلي والترجي التونسي.

قال محمود القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا موضع لقدم في ستاد القاهرة، والاعداد المصرح لها بالحضور 53 ألف مشجع ".

وأضاف محمود القاضي :" جماهير الترجي متواجدة في المدرج الخاص بها بـ 2500 مشجع وكلا الفريقين وصل إلى ستاد القاهرة ".

وتابع محمود القاضي:" نتمنى الفوز للنادي الأهلي ونأمل أن تكون البطولة مصرية ويحقق النادي الأهلي اللقب الـ 12 ".

وأكمل محمود القاضي:" مع بداية فتح بوابات ستاد القاهرة توافدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي للإستاد "، مضيفا:" لا أماكن فارغة في مدرجات ستاد القاهرة ".