عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا، في المواجهة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي وسط ترقب عربي وإفريقي كبير.

الاهلي والترجي 

القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والترجي التونسي

وفي تقرير رسمي لـ كاف، رصد فيه القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا، حيث جاءت كالتالي: SABC ، Azam Media، AfroSport، بالإضافة إلى أون تايم سبورتس الأرضية.

أونروا: سكان غزة يعتمدون كليًا على إمدادات الوكالة

وزير الاتصالات والمحافظ يفتتحان مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بعد التطوير

لحظة بلحظة مباراة الاهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا

وقال الاتحاد الإفريقي إن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي (المشفرة) هم شركاء "كاف" التقليديون: beIN Sport (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، أمريكا وجنوب المحيط الهادي) و Canal + و New World TV.

تذاكر مباراة الأهلي والترجي

وأشار الاتحاد الإفريقي في تقريره إلى أن تذاكر مباراة الأهلي والترجي، نفدت في غضون ساعتين، بعد طرحها للبيع، مما يعد بأن يكون، نهائيًا مثيرًا، بين اثنين من أكبر الأندية الإفريقية.

الاهلي والترجي 

ويأمل الأهلي للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، لمواصلة تفوقه وتربعه على عرش القارة السمراء، وذلك عندما يستضيف نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : مصطفي شوبير

خط الدفاع : كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

وسط الملعب: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

في الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.

القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والترجي التونسي الأهلي والترجي الأهلى لحظة بلحظة مباراة الاهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا تذاكر مباراة الأهلي والترجي تشكيل الأهلي أمام الترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. إطلاق 8 وحدات تدريب متنقلة.. 3408 وظائف بـ55 شركة

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. حد أدنى للأجور 6000 جنيه بالقطاع الخاص.. وعقوبات للشركات المخالفة بموسم الحج

العمل في إسبوع: 6 أيام إجازة القطاع الخاص.. و2070 وظيفة بـ12 مُحافظة

العمل في أسبوع.. تأهيل 305 امرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. ووظائف بـ13 محافظة

مدبولي: اهتمام بالغ من الرئيس بمقترحات الحوار الوطني ونحرص على مُتابعة تنفيذ التوصيات

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

ترشيحاتنا

فساتين ملفتة.. درة بـ3 إطلالات عالمية في فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان

إسرائيل.. نتنياهو يرد على فيديو تمرد داخل الجيش نشره نجله يائير

شوط أول أحمر| الأهلي يضرب الترجي بهدف نظيف بنهائي أبطال أفريقيا

الجارديان: جرائم نتنياهو تكشف ازدواجية التفكير عند الغرب

حديد منصهر| مصرع وإصابة 4 عمال في حادث مروع بمصنع بالصف

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-