لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا، في المواجهة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي وسط ترقب عربي وإفريقي كبير.

الاهلي والترجي

القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والترجي التونسي

وفي تقرير رسمي لـ كاف، رصد فيه القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا، حيث جاءت كالتالي: SABC ، Azam Media، AfroSport، بالإضافة إلى أون تايم سبورتس الأرضية.

لحظة بلحظة مباراة الاهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا

وقال الاتحاد الإفريقي إن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي (المشفرة) هم شركاء "كاف" التقليديون: beIN Sport (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، أمريكا وجنوب المحيط الهادي) و Canal + و New World TV.

تذاكر مباراة الأهلي والترجي

وأشار الاتحاد الإفريقي في تقريره إلى أن تذاكر مباراة الأهلي والترجي، نفدت في غضون ساعتين، بعد طرحها للبيع، مما يعد بأن يكون، نهائيًا مثيرًا، بين اثنين من أكبر الأندية الإفريقية.

الاهلي والترجي

ويأمل الأهلي للتتويج ببطولة إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، لمواصلة تفوقه وتربعه على عرش القارة السمراء، وذلك عندما يستضيف نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : مصطفي شوبير

خط الدفاع : كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

وسط الملعب: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

في الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبو علي.