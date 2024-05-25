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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس دفاع النواب: مصر تقدم دعماً مادياً وإنسانياً مستمراً للفلسطينيين

أحمد العوضي، رئيس
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن،  إن مصر تقدم دعماً مادياً وإنسانياً مستمراً للفلسطينيين، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما توفر مصر الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لدعم حلول سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم يؤكد الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويبشر بمرحلة دعم جديدة للقضية العربية الأولى.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور والرد على الرأي العام يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وهي من الأمور الصعبة في ظل التحديات الراهنة، مشيدا بدعم الرئيس السيسي لوسائل الإعلام وحرية التعبير عن الرأي والاستماع لمطالب المواطنين واستفساراتهم.

وأضاف النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر لها دورها الريادي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتسعى جاهدة لتعزيز التفاهم والتضامن الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية، متابعا "الجهود الثابتة لمصر تعكس إيمانها بأن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة، وذلك بجانب دولة إسرائيل، على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

النائب اللواء أحمد العوضي المساعدات الانسانية الدعم السياسي الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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