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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: تقرير «سي إن إن» لا يقبله عقل طفل في رياض الأطفال

صدى البلد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شبكة "سي إن إن" نشرت تقريرًا يوم الأربعاء الماضي على أن مصر غيرت “سرًا”، شروط وقف إطلاق النار، وأفشلت اتفاق لإعادة المختطفين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التقرير بنسبة 100% كاذب. 

وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: أن "من كتب هذا التقرير مرتزق كاذب، ويتحدث على أن المخابرات المصرية المسؤولة عن الملف الفلسطيني قامت بتغيير بعض الكلمات في الاتفاق المحتمل، هذا التقرير لا يقبله عقل طفل في رياض الأطفال" .

شبكة سي إن إن


ولفت إلى ان الدولة المصرية ردت على "شبكة سي إن إن" بكل وضوح وهددت بمقاضاتها، هذه الشبكة التي تنشر الأكاذيب، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان التقطت هذا التقرير للتشكيك في المخابرات والدولة المصرية.

وأضاف: “لا يمكن لهذا التقرير أن يمر مرور الكرام، لأنه تقرير فاضح لنوايا العاملين في الصحف والشبكات”.

الإعلامي نشأت الديهي الدولة المصرية الاكاذيب إطلاق النار الاطفال جماعة الإخوان

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