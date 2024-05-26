عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طفل على هيئة حورية البحر يثير دهشة الأطباء.. ما القصة؟

صدى البلد

في حالة نادرة وشديدة الغرابة وُلد طفل في تنزانيا آثار علامات الاستفهام حول جسده وحالته، فقد ولد والجزء السفلي من جسمه ملتحم ببعضه البعض مثل حورية البحر.

كان المولود الجديد، الذي كان وزنه يزيد قليلاً عن 4.5 رطل، لديه ذراعًا واحدة، وكان لديه أيضًا أعضاء تناسلية غامضة، مما يجعل من الصعب تحديد جنس المولود ما إذا كان ولد أم بنت.

ولكن حالة المولود الغامضة ازدادت غموضًا، فقد عاش لمدة خمس دقائق فقط وتوفى، وقد قام الأطباء بتشخيص حالته بـ حمى السيرينوميليا، أو متلازمة حورية البحر، والتي تم تسجيلها عدة مرات فقط.

txt

تراجع نسب الجليد في القطب الجنوبي يهدد العالم بكارثة.. ما القصة؟

txt

ناسا تحذر من كويكب ضخم يعارض مسار الأرض.. ماذا يحدث؟


تكون سيرينوميليا قاتلة دائمًا، حيث يعيش واحد بالمائة فقط من الأطفال المصابين لفترة أطول من أسبوع واحد بعد الولادة.

ووصف الأطباء الذين يعالجون الطفل الحالة بأنها "غير متوافقة" مع الحياة بسبب عيوب متعددة في الأنظمة الحرجة.

فيما تذكر المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD) أنه من غير الواضح ما الذي السبب لتلك الحالة، فمعظم الحالات تحدث بشكل عشوائي، ويُعتقد أن الأنسجة لا تتطور أو تنفصل بشكل صحيح في الرحم، مما يؤدي إلى اندماج الأطراف السفلية معًا.

وكانت والدة المولودة، البالغة من العمر 22 عامًا وليس لديها أطفال آخرون، مزارعة ريفية لم تحضر سوى زيارتين قبل الولادة.

لم تكن لديها أي حالات طبية كامنة وكانت نتيجة اختبارها سلبية لمرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية، ولم تبلغ الأم عن أي تاريخ للتدخين أو الشرب أو تعاطي المخدرات أو التعرض للمبيدات الحشرية.

ومع ذلك، فإنها كانت تستخدم الأسمدة بانتظام بسبب عملها كمزارعة، مما قد يعرض الطفل للسموم الضارة، كما أشار الأطباء.

txt

العثور على مقبرة مذهلة تعيد كتابة تاريخ سقارة.. ما القصة؟

txt

موجود بيننا.. اكتشاف فيروس أصاب إنسان النياندرتال قبل 50 ألف سنة

ولم يقم الأطباء بإجراء أي أشعة سينية أو فحوصات ما بعد الوفاة بسبب المحرمات الثقافية والقيود المتعلقة بالتعامل مع الأفراد المتوفين، ولم تكن هناك قدرة مختبرية للاختبارات الجينية.

تم الإبلاغ عن حالات قليلة جدًا من السيرونوميليا في الأدبيات الطبية، ومن أشهرها تلك الفتاة ميلاغروس سيرون، وهي فتاة من بيرو أُطلق عليها لقب 'حورية البحر الصغيرة' بعد ولادتها في عام 2004.

وعلى الرغم من أنها كانت تمتلك كلية واحدة فقط، إلا أنها لم تتغلب على احتمالات البقاء على قيد الحياة بعد الولادة فحسب، بل ازدهرت أيضًا بعد انفصال ساقيها عندما كانت طفلة. ومع ذلك، توفيت في عام 2019 عن عمر يناهز 15 عامًا أثناء انتظار عملية زرع الكلى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

هو ريال مدريد.. أول تعليق من ميدو على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

تراجع نسب الجليد في القطب الجنوبي يهدد العالم بكارثة.. ما القصة؟

ناسا تحذر من كويكب ضخم يعارض مسار الأرض.. ماذا يحدث؟

العثور على مقبرة مذهلة تعيد كتابة تاريخ سقارة.. ما القصة؟

موجود بيننا.. اكتشاف فيروس أصاب إنسان النياندرتال قبل 50 ألف سنة

تحذيرات من العواصف الشمسية المقبلة التي تضرب الأرض ومواعيدها.. متى تنتهي؟

كورونا بريئة.. دولة أوروبية على مشارف الإغلاق مرة أخرى

لسنا في مأمن.. الذكاء الاصطناعي يخطط للقضاء على البشرية

بعد تجميد المخ البشري.. العلماء الصينيون يعيدون هؤلاء البشر إلى الحياة

ترشيحاتنا

البنك الزراعي: لدينا 1200 فرع وندعم 45 مليون فلاح

أنا زملكاوية مش صفرا.. مشاداة كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح الفلسطيني

ميدو: الأهلي ركب الطيارة في شبكة العلاقات الدولية

محمد سراج الدين: كرة أفشة وقعت قلوبنا.. وأخبار سعيدة للجماهير بشأن الملف الإنشائي والرياضي

مكي عملها قبلكم.. عمرو الدرديري يسخر من جمهور الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

توب مكشوف .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار برفقته |شاهد

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-