أخطر من القنبلة النووية.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على البشر

حذر أحد كبار خبراء الذكاء الاصطناعي من عمالقة التكنولوجيا الذين يقفون وراء الروبوتات النفسية التي ستقضي على البشر، وتشتت انتباه البشرية عن مخاطرها القاتلة.

وأضاف العالم والناشط المناهض للاصطناعية، ماكس تيجمارك، أن تطوير التكنولوجيا مثير للقلق تمامًا مثل المخاوف بشأن بناء قنابل نووية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال إن الحديث عن قضايا مثل تسبب الذكاء الاصطناعي في خروقات البيانات يتم استخدامه بنجاح كستار من الدخان لإخفاء الحقيقة التي يمكن أن تمحو البشرية

وأوضح:"في عام 1942، قام إنريكو فيرمي ببناء أول مفاعل على الإطلاق بتفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة تحت ملعب كرة قدم في شيكاغو. عندما اكتشف كبار الفيزيائيين ذلك، شعروا بالذعر حقًا، لأنهم أدركوا أن أكبر عقبة متبقية أمام بناء قنبلة نووية قد تم التغلب عليها للتو".

وأضاف:"لقد أدركوا أنه كان على بعد بضع سنوات فقط، وفي الواقع كان الأمر ثلاث سنوات، مع اختبار ترينيتي في عام 1945".

تعد نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها اجتياز اختبار تورينج حيث لا يستطيع الشخص أن يقول في المحادثة أنه لا يتحدث إلى إنسان آخر هي نفس التحذير لنوع الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن تفقد السيطرة عليه.

وأضاف تيجمارك أن الناشطين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي الذين يضمون الآن "الأب الروحي" للتكنولوجيا جيفري هينتون على حق في الذعر بشأن تطوره.

قاد معهد مستقبل الحياة التابع للعالم في العام الماضي الدعوة إلى وقف أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة ستة أشهر على خلفية المخاوف من أنها تشكل مخاطر بما في ذلك القضاء على البشرية.

وقال إن قادة التكنولوجيا الذين لديهم مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي يشعرون بالفعل بالعجز عن إيقافه، وأضاف أنه يتم التخلص من مخاطره بنفس الطريقة التي كانت بها مخاطر الأمراض الناجمة عن التدخين في الماضي.

قال: "في عام 1955، ظهرت أولى المقالات الصحفية التي تقول إن التدخين يسبب سرطان الرئة، وكنت تعتقد أنه سيتم وضع بعض القواعد التنظيمية بسرعة كبيرة. 'لكن لا، استغرق الأمر حتى عام 1980، لأنه كان هناك هذا الدفع الهائل من جانب الصناعة لتشتيت الانتباه. أشعر أن هذا ما يحدث الآن".

وأشار:"بالطبع يسبب الذكاء الاصطناعي أضرارا حالية أيضا: هناك تحيز، وهو يضر بالمجموعات المهمشة"، وأختتم حديثه عن قادة التكنولوجيا: "أعتقد أنهم جميعًا يشعرون بذلك، حتى لو أرادوا التوقف، فلن يتمكنوا من ذلك".