ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، رسالة نارية للنادي الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد الغندور عبر لايف عبر حسابه علي فيسبوك: الأهلي هيمثل مصر في كأس العالم للاندية فقط، ولكن ولا الاهلي هيشمها ولا اي فريق هيوصل لدور ال8 في بطولة كاس العالم للاندية في ظل وجود الفرق الاوربية واسيا وامريكا الجنوبية.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.