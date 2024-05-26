ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل آيس كريم الخوخ بمذاق لا يقاوم ومنعش، وشكل مشهي لعشاق الآيس كريم .

المكونات لعمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

500 جرام خوخ مقطّع إلى قطع

1 كأس حليب كامل الدسم

1/2 كأس كريمة خفق

3/4 كأس سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل آيس كريم الخوخ

ضع الخوخ المقطّع في وعاء واهرسه حتى يصبح عجينة ناعمة.

أضف الحليب والكريمة والسكر والفانيليا واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

قم بتذوق المزيج وأضف المزيد من السكر إذا كنت ترغب في مذاق أكثر حلاوة.

انقل المزيج إلى وعاء التجميد واضبط على إعداد الآيس كريم.

قم بالتحريك كل 30 دقيقة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يتجمد بالكامل.

أخرج الآيس كريم من الوعاء وضعه في وعاء آخر واخفقه بالخلاط لدقيقة واحدة لجعله ناعمًا وكريميًا.

ضع الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق وضعه في الفريزر لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

قدّم الآيس كريم مع شرائح الخوخ الطازجة أو أي إضافات أخرى حسب الرغبة.

استمتع بهذا الآيس كريم الخوخ اللذيذ والمنعش خلال أيام الصيف الحارة!