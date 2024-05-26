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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالأحد الثالث في الخمسين المقدسة|ماذا تعرف عنه؟

أحد السامرية
أحد السامرية

تعيش الكنيسة خلال هذه الفترة بما يعرف باسم "الخمسين المقدسة"، التي تعد من أكثر فترات السنة فرحا وابتهاجا بقيامة "السيد المسيح"، لذلك يمنع فيها الصوم حتى أيام الأربعاء والجمعة، ومن المقرر أن تختتمها في 23 يونيو المقبل.

 الكنيسة

الأحد الثالث “ينبوع الحياة”

ويعتبر اليوم هو الأحد الثالث من “الخمسين المقدسة” الذي يعرف بـ “أحد السامرية" أو" ينبوع الحياة".

يقول إنجيل اليوم: قال الرب للمرأة السامرية “كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضًا أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا له فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطيه له يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فمياه العالم أي شهواته وملذاته تزيد الإنسان عطشًا ونهمًا أما شخص المسيح ففيه كل الشبع وكل الارتواء، لذلك يقول “من يعطش فليأت ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانًا ” (رؤ 22: 17).

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ويقول “أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانًا “(رؤ 21: 6).  وقد رأى الرائي “نهرًا صافيًا من ماء حياة لامعًا كبلور خارجًا من عرش لله” (رؤ 22: 1).

ويقول قداسة البابا تواضروس عن الأحد الثالث من "الخمسين المقدسة"، في هذا الأحد نقول للمسيح أنت هو ماؤنا، الماء يروى الإنسان وجسم الإنسان 70% منه عبارة عن ماء. والمسيح هو ماء الحياة الذي يعطيه ولا يعطش منه أحد كما قال للسامرية.

البابا تواضروس 

الكنيسة والخمسين المقدسة 

والخمسين المقدسة هي فترة تمتد من عيد الفصح أي عيد القيامة المجيد وحتى عيد العنصرة أي “عيد الصعود”، حيث تعد فترة فرح لا صوم فيها، ويكون فيها الطقس الكنسي في القداسات والصلوات باللحن الفرايحي.

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يُحتفل خلال فترة الخمسين المقدسة يوميا بتذكار القيامة وكأنها يوم أحد متصل 7 أسابيع كاملة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميا من يوم عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيد الصعود، والذي يكلل الأحد السابع بعد أحد القيامة.

في اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في القداسات، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

تسميات آحاد الخمسين المقدسة

ويحسب الكنيسة الأرثوذكسية، يسمى كل يوم أحد من آحاد الخمسين المقدسة باسم مختلف وهي:

  • الأحد الأول : هو أحد توما تلميذ السيد المسيح الذي تشكك في القيامة ثم عاد وآمن بها.
  •  الأحد الثاني: أحد الحياة الأبدية.
  • الأحد الثالث: أحد السامرية.
  • الأحد الرابع : نور العالم.
  • الأحد الخامس: الطريق والحق والحياة.
  •  الأحد السادس، انتظار الروح القدس.
  • لأحد السابع : عيد العنصرة.
أحد السامرية 
الخمسين المقدسة الكنيسة السيد المسيح حد السامرية البابا تواضروس

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