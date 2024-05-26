مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

قطاع غرة

يأتي ذلك استمراراً للمساعى والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولى من أجل التوصل الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطينى فى ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التى يعانى منها سكان القطاع.