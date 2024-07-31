تاجر مخدرات.. حقيقة القبض على شخص دون وجه حق في الزاوية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات تَدَّعى قيام رجال الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء بضبط نجلها دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ادعائها وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28/ الجارى تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط نجلها (له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة القسم بناءً على إذن صادر من النيابة العامة لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.