حيلة شيطانية تبتكرها موظفة بشركة بعد تبديد عهدتها| ماذا فعلت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (موظفة بفرع إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) بقيام شخص مجهول بالدلوف للفرع محل عملها وإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مبلغ مالى من عهدة الفرع ولاذ بالهرب دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية إلى عدم صحة البلاغ، وبمواجهة المبلغة اعترفت بقيامها بافتعال الواقعة لتبديدها مبلغا ماليا من العهدة الخاصة بالفرع وقيامها بالاتفاق مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") على افتعالها مقابل تحصلهم على (مبلغ مالى، وكذا الرصيد النقدى المتوافر بالخزينة وقت ارتكاب الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.