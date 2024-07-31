عمل جبان.. برلمانية: اغتيال إسماعيل هنية تطور خطير يؤثر على استقرار المنطقة

أدانت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، عملية اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، قائلة:" عمل جبان لشخصية لها وزنها وثقلها السياسي ، والتي دائما ما كانت تسعى لحل القضية الفلسطينية ، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال هذه بمثابة تطور خطير يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

وأشارت “ رشاد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن عملية التصعيد الإسرائيلي في المنطقة تصب في صالح جهة واحدة لصالح بنيامين نتنياهو، وذلك لإشعال المكائد والحروب ، مشددة على ضرورة احتواء إيران للموقف والتعامل بعقلية و رؤية أشمل لمصلحة المنطقة .

مصر سبق وحذرت من استمرار النهج الإسرائيلي في توسيع دائرة العنف، مؤكدة أنها لم تستجب للدعوات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة تجاه هذا التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي فاقت كل الحدود ، تستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقفها وإضافتها إلى ملف جرائم الحرب والإبادة في المحاكم الدولية .