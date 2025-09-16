قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر أمنت احتياجاتها لمدة 5 سنوات ونمتلك كافة السيناريوهات

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإخوان الإرهابيين لم يتحدثوا عن الإبادة في غزة، موضحًا أن الإخوان اليوم كشفوا حقيقة دورهم وتعاونهم مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإخوان الإرهابيين يتعاونون مع الكيان الصهيوني ضد مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن غزة تشهد كارثة كبيرة، متسائلًا: "أين الإرهابي محمود حسين ويحيى موسى وقنواتهم؟"، مشيرًا إلى أن مجرم الحرب نتنياهو يقضي على المشروع الأمريكي للسلام.

وأضاف أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا للسلام، مؤكدًا أن السلام مع العالم العربي والإسلامي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن يوم 22 سبتمبر سيشهد اعترافًا من دول عدة بإقامة دولة فلسطينية، ومطالبًا بإغلاق 57 دولة عربية ومسلمة على إسرائيل وعدم التعامل معها في أي مجال.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن مصر مؤمنة احتياجاتها لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ذلك من دون إعلان، وأن كل الأمور مؤمنة حتى لا نتعرض للضغط من أحد.

وأوضح أن احتياجات مصر من الغاز والطاقة متوفرة لمدة خمس سنوات، مشددًا على أن الدولة لن تسمح لأي طرف بالضغط عليها في أي ملف، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع كل الأمور في الحسبان، وأن الله دائمًا يرتب الخير لمصر التي ستظل محفوظة.

وتابع أن رئيس الوزراء تحدث عن معلومات مدروسة بعناية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك كافة السيناريوهات لمواجهة أي تطورات محتملة.

أحمد موسى غزة الاخوان

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

البابا تواضروس

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

