أحمد موسى: مصر أمنت احتياجاتها لمدة 5 سنوات ونمتلك كافة السيناريوهات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإخوان الإرهابيين لم يتحدثوا عن الإبادة في غزة، موضحًا أن الإخوان اليوم كشفوا حقيقة دورهم وتعاونهم مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإخوان الإرهابيين يتعاونون مع الكيان الصهيوني ضد مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن غزة تشهد كارثة كبيرة، متسائلًا: "أين الإرهابي محمود حسين ويحيى موسى وقنواتهم؟"، مشيرًا إلى أن مجرم الحرب نتنياهو يقضي على المشروع الأمريكي للسلام.

وأضاف أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا للسلام، مؤكدًا أن السلام مع العالم العربي والإسلامي لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن يوم 22 سبتمبر سيشهد اعترافًا من دول عدة بإقامة دولة فلسطينية، ومطالبًا بإغلاق 57 دولة عربية ومسلمة على إسرائيل وعدم التعامل معها في أي مجال.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن مصر مؤمنة احتياجاتها لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ذلك من دون إعلان، وأن كل الأمور مؤمنة حتى لا نتعرض للضغط من أحد.

وأوضح أن احتياجات مصر من الغاز والطاقة متوفرة لمدة خمس سنوات، مشددًا على أن الدولة لن تسمح لأي طرف بالضغط عليها في أي ملف، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع كل الأمور في الحسبان، وأن الله دائمًا يرتب الخير لمصر التي ستظل محفوظة.

وتابع أن رئيس الوزراء تحدث عن معلومات مدروسة بعناية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك كافة السيناريوهات لمواجهة أي تطورات محتملة.