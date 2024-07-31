ضبط سلاح ومخدرات .. حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بـ3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وطلقة)، و تنفيذ (698) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (34) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (60) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (16 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى – وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية) بحوزة (34 متهم "لعدد 20 منهم معلومات جنائية") و (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,140 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو والهيدرو") .. بحوزة (14متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") ، و تنفيذ عدد (680) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 30,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – ألف قرص مخدر) ، وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (بندقية آلية - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.