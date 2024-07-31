إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص و تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق من إزالة أعمدة مخالفة بالطابق الرابع بمنطقة الكونت شديد بالغشام بمدينة الزقازيق وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة شدة خشبية لحالة بناء قواعد خرسانية على مساحة 400 متر بأرض زراعية بناحية بردين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة قواعد مسلحة على مساحة ١٢٠ متر خارج الحيز العمرانى بناحية القرين وتم الإزالة كاملة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

453013095_806360151667844_8079841383608777082_n

453091243_806360021667857_858387048146691552_n

453404456_806360028334523_4915852232961558824_n