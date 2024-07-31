تحت رعاية محافظ سوهاج.. تنظيم قافلتين طبيتين لدعم 420 مريضا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلتين طبيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على عدد (420) مريضا ضمن المرضى غير القادرين وذلك تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

بقريتي جزيرة محروس وقرية السلاموني بمركز اخميم، وقرى الشيخ مكرم وتونس وأولاد عزاز بمركز سوهاج، وقرية سفلاق مركز ساقلته.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية.

وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مؤكدًا أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

ولفت “شعبان”، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر، وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

محافظة سوهاج

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحت قيادة رأفت السمان لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنيين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة.

وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.