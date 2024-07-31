جريمة شرف.. الإعـ.دام لعاطل أنهى حياة منجد في المعادي

قضت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل منجد، لشكه بوجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته بالمعادي.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق منجد بمنطقة المعادي.

واوضح أمر الإحالة، أن المتهم اكتشف وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته أ.ي، وأن المتهم جهز آله حادة وأكياس بلاستيكية وما إن ظفر بالمجني عليه، حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت برقبته وبعدها قطعه لأجزاء .

صدر الحكم، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد.