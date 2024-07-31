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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا عايش بالزق.. الموظف ضحية الفنان أحمد صلاح حسني: "وعدني بسيارة جديدة وتهرب منّي"..فيديو

الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسني

تغيب الفنان أحمد صلاح حسني عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح التجمع الخامس، لاتهامه بالتسبب في إتلاف سيارة موظف وإصابته بالتجمع والتى من المقرر أن يصدر الحكم فيها.

وقال ضحية الفنان أحمد صلاح حسني، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: أنا عايش بالزق والله وعايز أعيّش أولادي بالحلال ومش عارف أقول ايه غير (حسبي الله ونعم الوكيل ) وأنا اتمرمطت ما بين المحكمة والنيابة عشان أجيب حقي وكان ممكن أموت لأن العربية تعمل بالغاز وكان ممكن تنفجر ونتفحم وربنا أنقذني عشان أولادي اللى في رقبتي وأنا مش عايز غير أنه يجبلي عربية مكانها وتعويض المبالغ المالي اللى دفعته للمحامي .

وتابع: فوجئت بعد الحادثة أن الفنان خرج من سيارته وهو يضحك وقال لي أنت ايه جابك قدامي، ولم يعرض المساعدة عليّ أبدا وأنا طلبت أولادي وحضروا بسرعة إلى موقع الحادث وهم اللى أنقذوني وبعد الحادثة أعطاني رقمه واحنا فى القسم بنحرر المحضر ولكن بعد ذلك عمل بلوك لرقمي .

وأوضح: أنا راجل بجري على أكل عيشي وكنت بدور على تحسين دخلي فوجدت فرصة مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات فقمت بتغيير سيارتي وبدأت العمل عليها من أجل سداد ديوني، وعند عودتي لمنزلي فى أحد الأيام بالتجمع الثالث فوجئت به يصطدم بسيارتي وظل يدفعني للأمام ولم يتوقف، وكان يسير بسرعة تتجاوز الـ 120” كيلو.

وأضاف الضحية: “الفنان أحمد صلاح حسني رفض تعويضي عن الخسائر بالرغم من استعانته بثلاثة محامين للدفاع عنه، وتم حفظ البلاغ فى النيابة بـ 50 جنيها رغم أنه وعدني فى القسم بسيارة جديدة ثم اختفى بعد ذلك، ولكن أولادي أصروا على تحريك قضية وذهبت للمستشفى بعد الشعور بتعب، وتم وضعي 3 أيام تحت الملاحظة، وتم إعداد تقرير طبي وقدمته للنيابة العامة وتم تحريك القضية من جديد وتحولت من محضر مخالفة إلى جنح إهمال وإتلاف”.

مفاجأة قضية أحمد صلاح حسني

وحصل موقع “صدى البلد” على صورة المخالفات المرورية التى ارتكبها الفنان أحمد صلاح حسني خلال شهرين بسبب السرعة الزائدة واستخدام الهاتف، والتى تقدم محامي الضحية بها للمحكمة لتأكيد أن الفنان أحمد صلاح حسني  ارتكب 42 مخالفة سرعة زائدة واستخدام هاتف فى شهرين و4 مخالفات فى يوم واحد وأنه معتاد على تلك الأفعال.

محاكمة أحمد صلاح حسني

كانت النيابة العامة أحالت الفنان أحمد صلاح حسني  للمحاكمة لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بعد اصطدامه بها في مطلع أحد الكباري بنطاق القاهرة الجديدة أثناء سيره في منطقة التجمع، وذلك في غضون شهر يناير 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024، حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري دائرة  قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

وقال ضحية المتهم أحمد صلاح حسني فى تحقيقات النيابة العامة إن الواقعة بدأت عندما كان يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، ومن شدة الصدمة اندفع بسيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.

وأضاف ضحية أحمد صلاح حسني: “السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، وقد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، والحادث تسبب في تهشمها تماما”.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة. 

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قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

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