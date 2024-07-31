وزير الخارجية الإسرائيلي: بعثنا أمس رسالة واضحة «من يؤذينا سيتأذى بشدة»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه أرسل رسالة عاجلة إلى العشرات من وزراء الخارجية حول العالم بشأن التصعيد مع حزب الله.

وجاء في الرسالة: "إن إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، ولكن الطريقة الوحيدة لمنعها هي التنفيذ الفوري للقرار 1701".

وتابع: "اغتالت إسرائيل أمس في هجوم استهدف في بيروت، فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن، رئيس أركان حزب الله، المسئول المباشر عن مقتل 12 طفلاً وشاباً في مجدل شمس خلال مباراة لكرة القدم، ولقتل العديد من المواطنين الإسرائيليين الآخرين".

وأضاف كاتس: "لقد بعثت إسرائيل أمس برسالة واضحة: من يؤذينا سيؤذيه بقوة كبيرة".

وأوضح: "يتعين على العالم الآن أن يدعم إسرائيل ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار من جانب حزب الله، وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني، ونزع سلاحه وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701".

واختتم: "يجب أن يعود عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين من الشمال إلى ديارهم بأمان".