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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نتفاوض ولا نخشى المسيرات.. أول ظهور لـ البرهان بعد محاولة اغتياله

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم "الأربعاء"، أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع قوات الدعم السريع، وأن أي محادثات يجب أن تحترم الدولة السودانية وتأخذ رأيها في الاعتبار أولا.

جاء ذلك عقب محاولة اغتيال البرهان بمسيرة خلال حضوره حفل تخريج دفعات من الكلية الحربية بمعسكر جبيت بولاية البحر الأحمر، صباح اليوم، الأربعاء.

بعد محاولة اغتيال البرهان.. الشرطة السودانية توضح موقف رموز نظام البشير

لن نتفاوض ولا نخشى المسيرات.. أول ظهور لـ البرهان بعد محاولة اغتياله

وقال البرهان إن: "السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة وليس لدينا مفر من خوض المعركة".

وتعهد البرهان بالقول: "لن نضع البندقية ما لم ننظف البلاد من كل متآمر"؛ مضيفا: "خرجنا جميعا من اجل الانتصار او الموت".

وتابع: "لن نتراجع وسنقاتل ورأسنا مرفوع ولن نموت إلا وفق أقدار الله و لن تقف الحرب والعدو في منازل المواطنين ويحاصر المدن"

وأضاف: "من لديه مبادرة عليه أن يخرج العدو من منازل المواطنين".

وأكد البرهان أنه: "لا مفاوضات مع قوات الدعم السريع ولا نخشى الطائرات بدون طيار".

وشدد قائد الجيش السوداني على أنه "يجب أن تتم مشاورتنا قبل أن تكون هناك أي مفاوضات".

وتفقد البرهان في مستشفى جبيت جرحى الغدر والخيانة في منطقة جبيت العسكرية وتبرع للمستشفي بجهاز أشعة مقطعية وغرفة عمليات كاملة وعربة إسعاف ومعدات طبية.

https://x.com/sudanese_man1/status/1818627952428347683

وقبل قليل، أعلن الجيش السوداني، مقـ.ـتل 5 ضباط في استهداف مسيرة؛ وجاء في نص البيان: "صدت مضاداتنا الأرضية اليوم مسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت".

تسبب الحادث في استشهاد خمسة شهداء

وأضاف البيان: "تسبب الحادث في استشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام السودانية بنجاة  البرهان من الاستهداف بمسيرة في حضوره حفل تخريج بمعهد المشاة جبيت، وأكدت أنه لم يصب بأي أذى.

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