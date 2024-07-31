محافظ سوهاج يشدد علي الإنتهاء من ملف التصالح وحصر الأصول الغير مستغلة

أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التحرك السريع في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى منحهم الصلاحيات اللازمة للانتهاء وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن .



جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الإسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور نائبه الدكتور محمد عبد الهادي، وسكرتير عام المحافظة علاء عبد الجابر، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .



وأضاف المحافظ أن الاجتماع تناول موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، منوهاً بأنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات متبقية .



ووجه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحصر أي أصول غير مستغلة حتى يمكن استغلالها وطرحها كفرص استثمارية، على أن تقوم كل وحدة محلية بتجهيز البيانات اللازمة في هذا الملف .