مقارنة بين دونج فنج اى 70 برو و ليب موتور| أسعار ومواصفات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الكهربائية الجديدة، وذلك بعدما انتشر استخدام السيارات الكهربائية بكثرة بسبب المميزات التي تمتلكها تلك الطرازات ومن ضمنها، الحفاظ علي البيئة من عوادم السيارات الضارة، بالإضافة الي ان تكلفة تشغيلها اقل من تكلفة تشغيل السيارات التي تمتلك محرك احتراق داخلي ومن ضمن السيارات الكهربائية بالسوق المصري دونج فنج اى 70 برو و ليب موتور .

1- أبعاد دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023

تأتي سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

تحصل سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 علي قوتها من محرك كهربائي، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن/متر .

- سعر دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023

تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها إلى مليون و 195 ألف جنيه .

2- وسائل الأمان بـ ليب موتور T03 موديل 2023 :

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023

زودت سيارة ليب موتور T03 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن أمامية وخلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك ليب موتور T03 موديل 2023 :

عزم دوران سيارة ليب موتور T03 موديل 2023 يصل إلى 156 نيوتن/متر، وتنتج قوة 80 حصان، وتستمد قوتها من محرك كهربائي، وتصل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

- سعر ليب موتور T03 موديل 2023 :

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023

تأتي سيارة ليب موتور T03 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة ويصل سعرها إلى 893 ألف جنيه .