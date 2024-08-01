إنشاء 95 سدًا.. الزراعة تكشف أعمال التنمية بوادي حريقة في مطروح

قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الخميس، بتفقد جهود التنمية الزراعية بمنطقة وادي الحريقة في مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي، المنسق الوطني لمشروع برايد، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أهالي محافظة مطروح بالمشروعات التنموية التي تساعد على الاستقرار والتنمية.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال القافلة البيطرية المجانية التي تنظمها الهيئة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، وتفقدا كذلك العيادة البيطرية المتنقلة لبرايد والتي تقدم خدماتها مجانا لصغار المربين.

وفي بداية الجولة، أعرب وزير الزراعة عن سعادته بزيارته اليوم لمطروح كأول محافظة يقوم بزيارة ميدانية لها لتفقد بعض المشروعات الزراعية والتنموية ومتابعة جهود الوزارة في دعم الاستقرار الاجتماعي للتجمعات البدوية.

وأضاف أن وادي الحريقة قد اكتملت أعمال التنمية فيه بطول 7 كم طولي في بطن الوادي، حيث تم إنشاء 95 سدا تخدم حوالي 120 فدانا مزروعة بالأشجار البستانية، وذلك من خلال مشروع تعزيز القدرات على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأوضح فاروق أن مشروع “برايد” يوجه أنشطته وتمويله من الإيفاد بالأساس إلى الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، لافتا إلى أن أنشطة المشروع تشمل أيضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومساهماته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة المصرية من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة، لافتا إلى أهمية تخصيص تمويل أحد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، باعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

الوزير والمحافظ استمعا أيضا إلى جهود الطب البيطري والقوافل البيطرية التي يتم إطلاقها في التجمعات الصحراوية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ووجه وزير الزراعة الجمعية المركزية بمطروح بتعيين 7 مهندسين زراعين و7 أطباء بيطريين، والإعلان بدءا من الأسبوع القادم، كما وجه بحوث الصحراء بتطوير المعمل البيطري ووحدة تلقيح صناعي ودعمهم بالأجهزة الطبية الحديثة وافتتاحه في ديسمبر 2024، مؤكدا استمرار التطوير.

من ناحيته، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة وزير الزراعة لمطروح، مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارة والمحافظة لخدمة أهالي مطروح، خاصة التجمعات البدوية والمناطق الحدودية من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وقال شعيب إن هذا التعاون أثمر عن زيادة نسبة الأراضي الزراعية بالمحافظة من خلال حفر الآبار لحصد مياه الأمطار والسيول وتنمية المراعي والوديان، وكذلك توزيع التقاوي والبذور والشتلات مجانا، وأيضا توفير الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية في المحافظة.

كما أوضح محافظ مطروح جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المشاركة خاصة الجمعية المركزية في دعم الصندوق الدوار برصيد 3 ملايين جنيه منها مليون جنيه دعما من المحافظة للمربين، حيث تمت الموافقة على زيادتها إلى مليون جنيه من الجمعية المركزية ومليون من المحافظة.