الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم /الأربعاء/ حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث الأخبار التجارية وأرباح الشركات وبيانات التضخم.

وأنهى المؤشر Stoxx 600 الاوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.05٪.

كما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.39% بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي ولكنه بقى أعلى بنسبة 0.15٪، حتى مع مواجهة البلاد احتجاجات واسعة النطاق حيث أدى رئيس وزرائها الجديد اليمين الدستورية.

وجاء أداء السوق الصامت على الرغم من المكاسب القوية في وول ستريت .

وارتفع مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي، بعد أن عززت طباعة التضخم الأكثر ليونة من المتوقع التوقعات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأثارت سلسلة من البيانات الأخيرة التي تظهر علامات على تباطؤ في سوق العمل احتمال أن يختار البنك المركزي خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من التخفيض المتوقع بمقدار ربع نقطة.

و اغلقت أسهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة نوفو نورديسك على ارتفاع بنسبة 3.7٪ بعد أن أعلنت الشركة أنها ستلغي حوالي 9000 وظيفة.

وارتفعت زارا إنديتكس بنسبة 6.5 ٪ بعد أن سجلت الشركة أرباح النصف الأول.

و في حين أن مبيعات الشركة في الربع الثاني كانت أضعف من المتوقع، قالت إنديتكس إن مجموعاتها الجديدة لخريف / شتاء قد "لقيت استقبالًا جيدًا للغاية" من قبل العملاء، حيث قفزت مبيعات العملات الثابتة بين 1 أغسطس و 7 سبتمبر بنسبة 9٪ على أساس سنوي.

