«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على انخفاض طفيف

أ ش أ

 أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم /الأربعاء/ حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث الأخبار التجارية وأرباح الشركات وبيانات التضخم.
وأنهى المؤشر Stoxx 600 الاوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.05٪.
كما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.39% بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي ولكنه بقى أعلى بنسبة 0.15٪، حتى مع مواجهة البلاد احتجاجات واسعة النطاق حيث أدى رئيس وزرائها الجديد اليمين الدستورية.
وجاء أداء السوق الصامت على الرغم من المكاسب القوية في وول ستريت .
وارتفع مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي، بعد أن عززت طباعة التضخم الأكثر ليونة من المتوقع التوقعات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر.
وأثارت سلسلة من البيانات الأخيرة التي تظهر علامات على تباطؤ في سوق العمل احتمال أن يختار البنك المركزي خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من التخفيض المتوقع بمقدار ربع نقطة.
و اغلقت أسهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة نوفو نورديسك على ارتفاع بنسبة 3.7٪ بعد أن أعلنت الشركة أنها ستلغي حوالي 9000 وظيفة.
وارتفعت زارا إنديتكس بنسبة 6.5 ٪ بعد أن سجلت الشركة أرباح النصف الأول.
و في حين أن مبيعات الشركة في الربع الثاني كانت أضعف من المتوقع، قالت إنديتكس إن مجموعاتها الجديدة لخريف / شتاء قد "لقيت استقبالًا جيدًا للغاية" من قبل العملاء، حيث قفزت مبيعات العملات الثابتة بين 1 أغسطس و 7 سبتمبر بنسبة 9٪ على أساس سنوي.
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

