جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تنظم احتفالية بيوم المرأة الأفريقية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة يسري الشرقاوي، احتفالًا بمناسبة يوم المرأة الأفريقية، حيث تم استضافة ١٦ متحدثة من قيادات بارزات في القارة الأفريقية، وذلك ضمن أنشطة وجهود لجنة المرأة الأفريقية بالجمعية.

عُقد أمس ويبينار بعنوان "يوم المرأة الأفريقية" بمناسبة يوم المرأة الأفريقية، وشهد مشاركة متميزة من قبل العديد من الجهات المصرية ودول القارة مثل نيجيريا و السنغال وأوغندا ونائب محافظ القليوبية، إضافة إلى أبرز الرائدات في القارة الأفريقية، حيث تمت مشاركة قصصهم وتجاربهم الملهمة.

وكانت أهداف الويبينار متعددة وشاملة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دور في المرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حديثه، قائلاً: "يسرني أن أكون هنا اليوم في هذا الويبينار المتميز الذي يحتفل بيوم المرأة الأفريقية، والذي يأتي استكمالاً لسلسلة من الويبينارات الناجحة التي نظمتها جمعيتنا. إن تواجد النساء الرائدات والمبدعات من مختلف أنحاء القارة الأفريقية في هذا الحدث يعكس الجهود المستمرة التي نبذلها لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية."

وأضاف الشرقاوي: "لقد أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لجنة المرأة الأفريقية بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في التنمية المستدامة، واعتقاداً منا بأن المرأة الأفريقية ما زالت بحاجة إلى المزيد من التمكين. تعمل هذه اللجنة جاهدة على تعزيز فرص النساء في مجالات الأعمال والحكومة، من خلال تقديم الدعم والتوجيه والمشورة اللازمة لتمكينهن من تحقيق أقصى إمكاناتهن."

واختتم الشرقاوي قائلاً: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في المرأة ليس مجرد مسألة حقوقية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال توفير منصات مثل هذا الويبينار، نفتح آفاقاً جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والاستراتيجيات الناجحة. إن هدفنا هو تمكين النساء من الوصول إلى الفرص المتاحة وتحقيق التميز في مختلف المجالات، ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الدعم على جميع الأصعدة."

وذكرت المهندسة عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيترانس ورئيسة لجنة النقل واللوجستيات بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بتأكيد ضرورة تمكين المرأة الأفريقية بطرق تتناسب مع ثقافاتنا وأصولنا.

من جانبها، شددت إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، على أهمية توفير فرص عادلة ومكافئة بين الرجال والنساء ضمن رؤية خطة 2030، وأكدت: "نعمل على توفير فرص عادلة ومكافئة بين الرجال والنساء ضمن رؤية خطة 2030."

أما الدكتورة بليسينغ إيرابور-أوزا، رئيسة منظمة النساء في التجارة الدولية (OWIT) نيجيريا، فأوضحت أن "بدون النساء، لن تستطيع أي دولة أو قارة النجاح." مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات.

وأكدت دكتورة إليشا أتاي، مؤسس والرئيس العالمي لمنظمة AWLO، على فكرة المساواة والعدل للنساء، مضيفة: "نؤكد على فكرة المساواة والعدل للنساء وتعزيز الريادة."

وتحدثت داليا المحمودي، رئيسة التسويق والاتصالات في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن جهودهم في تحسين الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في مصر.

وأكد أداما جاي، الرئيس التنفيذي لشركة نيوفورس أفريقيا والمؤسس المشارك لمبادرة Fixpolitics في السنغال، على أهمية مشاركة المرأة في تطوير الدولة وتوفير حقوقها الأساسية.

بدورها، شددت د. رندا رزق، خبيرة في الأنثروبولوجيا الأفريقية الأمريكية والأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، على جهودهم لإعطاء المرأة حياة كريمة ودعم تعليمها وثقافتها.

وأكدت جاكلين بيمير، خبيرة سياسات تجارية وشريكة في شركة Protrade Africa Consulting في أوغندا، أن "التمكين المجتمعي للمرأة يمكن أن يدعمنا جميعاً."

وقالت مهلت جرما، خبيرة تجارية في مركز سياسات التجارة الأفريقية (ATPC) التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، أن "التجارة ستزيد بشكل ملحوظ إذا مكنّا المرأة وأهلناها."

في ختام الويبينار، أدارت السيدة توسين سوسانيا، الرئيسة التنفيذية لشركة Ayestso Ltd وممثلة الجمعية في نيجيريا، الجلسة، حيث تم التأكيد على أهمية رفع معدل مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء وتعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال.