هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

اعتادت خبيرة الأبراج والتوقعات، ليلى عبداللطيف على إثارة الجدل، وذلك بسبب تحقيق الكثير من توقعاتها.. وهذه المرة أثارت الجدل حول اغتيـ ـال رئيس المكتب السياسي لحركة حـ ــماس إسماعيل هنية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف وهي تتحدث عن تفاصيل حادث الاغتيـ ـال.

وقالت خبيرة الأبراج إنها تتوقع أنه سوف يتم اغتيـ ـال شخصية سياسية بارزة وأفراد عائلته في إحدى الدول، حيث قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بربط توقعات ليلى عبداللطيف بحادث اغتيـ ـال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، أمس الأربعاء في إيران.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن اغتيـ ـال سياسي بارز

توقعات ليلى عبداللطيف عن اغتيال سياسي بارز

وظهرت خبيرة الأبراج والتوقعات ليلى عبداللطيف فى الفيديو وهي تتحدث وتكشف عن توقعاتها حول اغتيـ ـال شخصية سياسية بارزة وأفراد عائلته: قائلة نصا “أتوقع وقوع حادث اغتيـ ـال يطال شخصية سياسية بارزة وجميع أفراد عائلته خلال المرحلة القادمة”.

ولفتت ليلى عبداللطيف الانتباه إلى أن تلك الحادثة تكررت في لبنان في وقت سابق، وذهب ضحيتها شخصية قيادية بارزة وأفراد عائلته.

وانتشر من جديد مقطع فيديو توقعت فيه ليلى إصابة شخصية مهمة ومعروفة على متن إحدى الطائرات وذلك بعد ما أعاد نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقاموا بربطه بحادثة اغتيـ ـال إسماعيل هنية.

أوضحت عبد اللطيف في توقعها السابق: قائلة: “أرى أن هناك إصابة شخصية مهمة جدًا ومعروفة على الصعيد العالمي.

وتحرص خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف على إثارة الجدل بسبب توقعاتها عن الكوارث الطبيعية وحالات الزواج والطلاق بين الفنانين وتحذيراتها من الحروب بين الدول.

هل ليلي عبد اللطيف مُنجمة ؟

أجابت ليلى عبداللطيف، في أحد تصريحاتها بالرد على سؤال: هل ليلى عبد اللطيف منجمة؟ أن هذه الأمور تعتبر خزعبلات وأمورًا خرافية ليس لها علاقة بالواقع أو العقل.

وصرحت ليلى عبداللطيف، بأن 85% من توقعاتها على مدار 30 سنة صحيحة فهي تصدر التوقعات منذ صغرها.

التنجيم والسحر

ويُسَمَّى التنجيمُ سِحرًا فعن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من اقتبس عِلمًا من النُّجومِ، اقتبس شُعبةً من السِّحْرِ، زاد ما زاد»، صرَّح رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ عِلمَ النُّجومِ مِن السِّحْرِ، وقد قال اللهُ تعالى: «وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى» (سورة طه: 69)، وهكذا الواقِعُ؛ فإنَّ الاستقراءَ يدُلُّ على أنَّ أهلَ النُّجومِ لا يُفلِحون، لا في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ).