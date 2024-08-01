«احنا عارفين شغلنا كويس أوي».. إبراهيم حسن يرد على «الصقر»

هاجم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أحمد حسن طالع بيتكلم في البرنامج بيقول (مفيش متابعة من الجهاز الفني لمنتخب مصر لمباريات الدوري الأخيرة)، بناء على إيه بيتكلم، هل إنت عايز تعلي البرنامج بتاعك تجيب سيرة حسام وإبراهيم حسن؟».



وأشار: «لازم تحترموا كيان منتخب مصر ومنظومة الجهاز الفني المسؤولة عن المنتخب لازم يبقى في احترام وفي نظام».

واستكمل : «احنا مش مستنيين حد يقولنا نتابع مين ونعمل إيه، إحنا عارفين بنعمل إيه، الجهاز المعاون بيعمل تقريره وبيرسله للكابتن حسام حسن ،المباريات الأخيرة تقام في توقيت واحد».

وتابع: «لو عايز حاجة ابعتلي اسألني، لكن عايز تعلي فقرة في البرنامج بتاعك على حساب الجهاز الفني لمنتخب مصر!. للأسف هي ماشية كده».

وختم: «بطمن أحمد حسن، إحنا عارفين شغلنا كويس أوي، واحنا مشكلتنا إن حياتنا شغلنا، إحنا مش بنشتغل في بزنس وبرنامج وعضو مجلس إدارة كل ده في وقت واحد وماسك مدير فني، إحنا طول عمرنا متفرغين لشغلنا».