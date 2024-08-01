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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول رد من موسكو على طرد مولدوفا دبلوسيًا روسيًا من أراضيها

روسيا ومولدوفا
روسيا ومولدوفا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستقدم ردًا على قرار كيشيناو بإعلان مسؤول في السفارة الروسية في مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على سؤال من وكالة تاس الروسية، عن الرد على طرد مولدوفا دبلوماسيا روسيا: "سنرد".

وأعلنت وزارة الخارجية المولدوفية، اليوم الخميس، مساعد الملحق العسكري في السفارة الروسية شخصًا غير مرغوب فيه بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسؤولين مولدوفيين قد اتُهموا بالخيانة.

وقال السفير الروسي لدي مولدوفا أوليج فاسنيتسوف في تصريحات إعلامية بعد زيارته لوزارة الخارجية المولدوفية: "أُعلن مساعد الملحق العسكري شخصًا غير مرغوب فيه ويجب أن يغادر البلاد في غضون مهلة زمنية معينة".

وأشار فاسنيتسوف إلى أنه قبل عام واحد بالضبط، كانت هناك بالفعل حملة واسعة النطاق من الاتهامات التي لا أساس لها ضد السفارة الروسية بشأن "أنشطة التجسس" المزعومة و "التدخل" في العمليات الداخلية في البلاد ثم طُرد 45 موظفًا من السفارة الروسية من مولدوفا. 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها لن تترك هذه الخطوة من الجانب المولدوفي دون رد.

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