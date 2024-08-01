قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لهذا السبب.. مولدوفا تطرد دبلوماسيا روسيا وتستدعي سفير موسكو

صدى البلد

أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، اليوم الخميس، طرد دبلوماسيا روسيا واستدعت السفير الروسي لتقديم احتجاج رسمي، بعد اعتقال اثنين من المسؤولين المولدوفيين بتهمة الخيانة والتآمر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مصدر أمني مولدوفي لرويترز إن الشخصين اعتقلا للاشتباه في تقديمهما معلومات لنائب ملحق الدفاع بالسفارة الروسية، في أحدث انتكاسة للعلاقات الثنائية المتدهورة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه 'تم الحصول على معلومات وأدلة تشهد على قيام (دبلوماسي روسي) على أراضي جمهورية مولدوفا بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي'.

وقال سفير روسيا لدى تشيسيناو أوليغ فاسنيتسوف للصحفيين إن موسكو تعتبر طرد دبلوماسييها 'غير ودي' وأن روسيا سترد على الخطوة التي اتخذتها مولدوفا يوم الخميس.

انتقدت موسكو قضية الخيانة والتآمر الجديدة التي أعلنتها مولدوفا يوم الأربعاء، واصفة إياها بأنها 'مظهر آخر للمشاعر المعادية لروسيا التي يتم تعزيزها بشكل مصطنع في مولدوفا'.

وتوترت العلاقات بين روسيا والجمهورية السوفيتية السابقة الصغيرة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بشكل حاد مع اتجاه تشيسيناو لمسار مؤيد لأوروبا واتهم موسكو بمحاولة زعزعة استقرارها.

وأدانت مولدوفا بشدة الحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا. 

السفير الروسي وزارة الخارجية اليوم رويترز مسؤولين مصدر أمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

موضوعات متعلقة

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها ضد حزب الله

وكالة «تسنيم» تكذب ادعاءات أمريكا وإسرائيل حول اغتيال قائد إيراني في سوريا

الأمم المتحدة : الهجمات بالشرق الأوسط تصعيد خطير

في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تهدئة التصعيد بالمنطقة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

حزب الله يعلن موعد تعليق حسن نصر الله على اغتيال فؤاد شكر

الخارجية الأمريكية: إسرائيل تشارك بإيجابية في محادثات وقف إطلاق النار بـ غزة

خليل الحيّة لـ رويترز: صاروخ ضرب غرفة إسماعيل هنية وأصابه مباشرة

ترشيحاتنا

بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-