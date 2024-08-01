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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

صدى البلد

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، فعاليات تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، مدينة الفيوم، والتي تهدف إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة. 


واستمع المحافظ،اليوم /الخميس/، لشرح تفصيلي حول أهداف وخطة عمل المبادرة التي تنفذ بـ 9 مستشفيات و176 وحدة صحية بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال 103 فرق ثابتة و28 فريقا متحركا، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" ، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.


وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وخدمات دعم صحة المرأة "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكياً، التوعية بالصحة الإنجابية، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم"، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون، الرئة، البروستاتا، عنق الرحم". 


وتقدم المبادرة خدماتها بالمحافظة من خلال وحدات الرعاية الأولية، والعيادات الطبية المتنقلة، والقوافل العلاجية، وسيارات تنظيم الأسرة، حيث تقدم خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن"، من خلال وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتم من خلال المنظومات الاليكترونية المخصصة للمبادرات، تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض، إلى أقرب مركز تشخيص وعلاج طبقاً للنطاق الجغرافي.

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