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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجراء عاجل من الخطوط الجوية الكويتية بشأن رحلات السفر إلى بيروت

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تقليل أو إلغاء بعض الرحلات الجوية الذاهبة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على منصة إكس، إن الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن تنسيقها المستمر مع الجهات الدولة الممثلة في وزارة الخارجية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني حول الأوضاع الراهنة في لبنان.

وأضافت أنه من المتوقع أم يتم تقليل الرحلات المتجهة إلى بيروت أول إلغاء بعضها نظرا للوضع الراهن، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

تحذيرات السفر إلى لبنان

وعلى جانب آخر، طلبت وزارة الخارجية الأسترالية من مواطنيها مغادرة لبنان، معتبرة أن "هناك خطرا حقيقيا من تصاعد حدة التوتر على نحو خطير بين إسرائيل وحزب الله".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان: "الآن هو الوقت المناسب للمغادرة، يمكن أن يتدهور الوضع الأمني بسرعة ربما من دون سابق إنذار".

كما جددت وزارة الخارجية الفرنسية، تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان في ظل مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على منصة إكس: "إنه في سياق أمني متقلب، نلفت انتباه المواطنين الفرنسيين، ولا سيما العابرين، إلى حقيقة أن الرحلات الجوية التجارية إلى فرنسا لا تزال متاحة".

وأضافت الوزارة: "في مواجهة مخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لا يزال يُنصح رسميًا المواطنين الفرنسيين، باستثناء أسباب قاهرة، بعدم السفر إلى لبنان، بما في ذلك للزيارات السياحية والعائلية".

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